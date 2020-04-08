Испания

Главный тренер Реала рассчитывает на подписание соотечественника.

Зинедин Зидан ждет, что Реалу удастся оформить покупку Килиана Мбаппе в ближайшее трансферное окно, сообщает журналист Николо Шира.

Трудности у мадридцев могут вызвать финансовые проблемы ввиду последствий эпидемии коронавируса, из-за которых бюджет на покупки должен сократиться.

Также журналист утверждает, что парижане работают над продлением контракта с нападающим до 2025 года с двойным увеличением зарплаты.

Напомним, нынешний контракт игрока с парижанами истекает в 2022 году. Ранее сообщалось, что владелец клуба и вовсе установил запрет на продажу футболиста.

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