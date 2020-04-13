Испания

"Сливочные" планируют серьезные усиления атакующей линии.

Руководство мадридского Реала намерено в ближайшем будущем устроить омоложение и перестройку в атакующей линии путем подписания форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Marca.

Для главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана приоритетным вариантом всегда оставался его соотечественник Мбаппе, однако ПСЖ установил запрет на продажу француза в конце текущего сезона.

Таким образом, Реал намерен вернуться к варианту с подписанием форварда в 2021 году. Учитывая факт того, что контракт Мбаппе с парижским грандом рассчитан до лета 2022 года, то в Мадриде надеются, что у ПСЖ не останется другого выбора, кроме как отпустить одного из своих лидеров.

Что касается предстоящего трансферного окна, то Реал бросит все силы на трансфер Холанда, который только прошлой зимой присоединился к стану дортмундской Боруссии из Зальцбурга.

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