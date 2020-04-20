Франция

Француз может вернуться на родину, получив должность технического директора в стане "ткачей".

Спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль может покинуть свою должность ради новой работы во Франции. Об этом сообщает Marca со ссылкой на RMC.

По информации источника, Лион заинтересован в приглашении 40-летнего специалиста на должность технического директора, которую на данный момент занимает Флориан Морис.

Кроме того, руководство "ткачей" рассматривает кандидатуры Бруно Шейру, Лоика Дезире и Пола Митчелла.

Стоит отметить, что Абидаль может потерять работу в Барселоне после публичного конфликта с Лионелем Месси, который произошел после отставки Эрнесто Вальверде. Позже данную ситуацию удалось урегулировать.

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