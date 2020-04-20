Лион рассматривал Эрика Абидаля на должность технического секретаря, которая должен будет помогать Жуниньо Пернамбукано.

Тем не менее, как сообщает Mundo Deportivo, "ткачи" отдают предпочтение Бруно Шейру.

Напомним, что ранее у Абидаля возник конфликт с Лионелем Месси из-за того, что функционер в открытую заявил о претензиях к игрокам, но Жозеп Бартомеу решил не увольнять француза.

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