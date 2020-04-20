Франция

Функционер Барселоны пока что не покинет испанский клуб.

Лион рассматривал Эрика Абидаля на должность технического секретаря, которая должен будет помогать Жуниньо Пернамбукано.

Тем не менее, как сообщает Mundo Deportivo, "ткачи" отдают предпочтение Бруно Шейру.

Напомним, что ранее у Абидаля возник конфликт с Лионелем Месси из-за того, что функционер в открытую заявил о претензиях к игрокам, но Жозеп Бартомеу решил не увольнять француза.

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