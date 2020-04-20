Функционер Барселоны пока что не покинет испанский клуб.
Эрик Абидаль, getty images
20 апреля 2020, 17:26
Лион рассматривал Эрика Абидаля на должность технического секретаря, которая должен будет помогать Жуниньо Пернамбукано.
Тем не менее, как сообщает Mundo Deportivo, "ткачи" отдают предпочтение Бруно Шейру.
Напомним, что ранее у Абидаля возник конфликт с Лионелем Месси из-за того, что функционер в открытую заявил о претензиях к игрокам, но Жозеп Бартомеу решил не увольнять француза.
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