Франция

Аргентинский форвард может продолжить выступления за парижский гранд.

Нападающий Интера Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за ПСЖ, предстоящим летом может стать полноценным игроком парижан. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клубы ведут активные переговоры по трансферу 27-летнего аргентинца, контракт которого ПСЖ имеет право выкупить за 70 миллионов евро, однако не намерен выплачивать эту сумму на фоне финансового кризиса.

Утверждается, что "нерадзурри" готовы снизить первоначальную сумму, указанную в соглашении, до 55-60 миллионов евро. Парижский гранд уже подготовил для Икарди контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что Пари Сен-Жермен рассматривает вариант с усилением атаки путем осуществления трансфера Пьера-Эмерика Обамеянга.