Франция

Защитник ПСЖ Маркиньос решил навестить своих родных.

Маркиньос стал пятым футболистом ПСЖ, решившим провести вынужденное межсезонье в Америке — сообщает Marca.

Поскольку о завершении сезона и объявлении ПСЖ чемпионом стало известно 30 апреля, а дата начала подготовки еще не назначена, Маркиньос отправился в Бразилию, вызвав неудовольствие у руководства клуба.

Поскольку по правилам карантина футболисту придется 14 дней провести на самоизоляции в Бразилии, а затем, по возвращении, еще 14 дней во Франции, ПСЖ опасается, что он не сможет начать подготовку к финалам Кубка Франции и Кубка Лиги, которые планируется провести в начале августа и затем к 1/4 финала Лиги чемпионов.

Сейчас за океаном находятся четверо игроков ПСЖ — Неймар, Тьяго Силва, Кавани и Навас, но они улетели сразу после остановки чемпионата и тренируются по индивидуальным программам.

Ранее сообщалось, что Маркиньосом заинтересовалась Барселона.