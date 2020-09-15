Франция

Бразильский форвард попытался осмыслить произошедший инцидент в открытом письме.

В матче 3-го тура Лиги 1 Марсель одержал минимальную победу в выездном матче с ПСЖ, однако эмоции вокруг этого поединка до сих пор не утихают. Игра завершилась массовой дракой с участием обеих команд, в результате чего пять футболистов получили красные карточки.

Причиной для стычки послужил конфликт между нападающим парижан Неймаром и защитником Марселя Альваро Гонсалесом. Бразильский форвард после матча заявил, что подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны испанца, и поэтому ударил его, не сдержав своих эмоций. Теперь обоим игрокам грозят длительные дисквалификации.

В своем открытом письме Неймар попытался трезво оценить произошедший эпизод и призвал общественность к борьбе с проявлениями расизма и нетерпимости.

"В тот день я взбунтовался. Меня наказали красной карточкой, потому что я хотел ударить того, кто оскорбил меня. Я не мог просто так уйти, ничего не сделав, потому что понимал, что официальные лица ничего не сделают, ничего не заметят или проигнорируют инцидент. Во время матча я хотел ответить естественным образом, играя в футбол. У меня этого не получилось, я вышел из себя...

В нашем спорте агрессия, оскорбления, ругательства являются частью игры, формой соперничества. Нельзя оставаться милым. В некоторой степени я понимаю этого парня, это часть игры. Однако расизм и нетерпимость неприемлемы.

Я – черный, сын черного, а также внук и правнук черного. Я горжусь этим и не вижу, чем я отличаюсь от других. Вчера я хотел, чтобы официальные лица (судьи, помощники) заняли беспристрастную позицию и поняли, что для предвзятого отношения больше нет места.

Наблюдая и переосмысливая все произошедшее, я огорчен тем чувством ненависти, которое мы можем спровоцировать, когда теряем контроль в напряженный момент.

Стоило ли мне проигнорировать этот эпизод? Пока не знаю. Сейчас, с холодной головой, я отвечу "да". Но во время матча мы с партнерами просили помощи у арбитра – и не получили ее. Вот в чем дело!

Мы, люди из сферы развлечений, должны обдумывать свои поступки. Действие привело к какой-то реакции, и теперь мы имеет такой результат. Я принимаю свое наказание, потому что должен был действовать согласно правилам футбола. С другой стороны, я надеюсь, что оскорбитель также будет наказан.

Расизм существует. Он существует, но мы должны остановить его. Довольно, хватит!

Парень повел себя глупо. Я тоже повел себя глупо, позволив втянуть себя в это... Сегодня я по-прежнему могу держать голову высоко поднятой, но мы все должны понять, что не все темнокожие и белые люди находятся в равных условиях. Последствия от столкновений могут оказаться катастрофическими для обеих сторон – как для темнокожих, так и для белых. Я не хочу и мы не должны усложнять проблему. Мы не выбираем цвет кожи, перед Богом все равны.

Что ж... Вчера я потерял самообладание и не оказался достаточно мудрым... Находиться в центре событий или игнорировать проявление расизма – это не поможет делу. Однако поддерживать антирасистское движение является нашей обязанностью, чтобы те, у кого меньше возможностей, имели защиту. Мы снова встретимся и решим проблему по-моему – на футбольном поле.

Сохраняй спокойствие, сохраняй спокойствие! Ты знаешь, что сказал... Я знаю, что сделал... В мире должно быть больше любви", – написал Неймар в своем обращении на странице в Instagram.