Франция

На счету Оливье Жиру 42 гола.

В товарищеском матче против сборной Украины нападающий сборной Франции Оливье Жиру оформил дубль и поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров "ле бле" – сообщает ОРТА.

Перед началом матча в Сен-Дени Жиру на один мяч отставал от легендарного Мишеля Платини, на счету которого был 41 мяч, а теперь на его счету 42.

Лучше показатель в национальной сборной Франции только еще у одной легенды, Тьерри Анри — 51 гол.

Примечательно, что этого значительного успеха Оливье добился в своем 100-м матче за сборную, и в списке «гвардейцев» уступает только Дидье Дешаму (103), Патрику Виейра (107), Зинедину Зидану (108), Уго Льорису (116), Марселю Десайи (116), Тьерри Анри (123) и Лилиану Тюраму (142).