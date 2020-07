Италия

Клуб из Серии С хочет подписать скандального форварда.

Бывший нападающий Брешии Марио Балотелли попал в сферу интересов Комо, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Синие" намерены укрепить состав в летнее межсезонье и попытается подписать форварда, который находится в статусе свободного агента. Клуб из Серии С пока единственный в Италии, кто заинтересован в подписании 29-летнего игрока.

Читайте также: Why always me. Десять выходок Марио Балотелли

В этом сезоне Балотелли провел 19 голов в составе Брешии, отличившись пятью голами.

Ранее сообщалось, что Балотелли может подписать контракт с Бока Хуниорс.