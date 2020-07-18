Клуб из Серии С хочет подписать скандального форварда.
Марио Балотелли, Getty Images
18 июля 2020, 07:17
Бывший нападающий Брешии Марио Балотелли попал в сферу интересов Комо, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
"Синие" намерены укрепить состав в летнее межсезонье и попытается подписать форварда, который находится в статусе свободного агента. Клуб из Серии С пока единственный в Италии, кто заинтересован в подписании 29-летнего игрока.
Читайте также: Why always me. Десять выходок Марио Балотелли
В этом сезоне Балотелли провел 19 голов в составе Брешии, отличившись пятью голами.
Ранее сообщалось, что Балотелли может подписать контракт с Бока Хуниорс.