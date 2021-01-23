Испания

Наставник "сине-гранатовых" недоволен реализацией одиннадцатиметровых в своей команде.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказался о качестве реализации пенальти игроками своего клуба.

"Если посмотреть на одиннадцатиметровые, то мы не забили семь из последних двенадцати в текущем сезоне, если брать в расчет серию пенальти в кубковом поединке.

Это слишком низкий показатель. Если на поле нет нашего главного пенальтиста Лионеля Месси, то бить их должен кто-то другой. Мы работали над этим моментом вчера и сегодня. Клуб не может принимать эту ситуацию. Мы должны что-то изменить", – приводит слова Кумана Marca.

Ранее Рональд Куман перед поединком Кубка Испании раскритиковал Корнелью за искусственный газон.

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