Испания

Футболист пропустит еще один матч.

В финале Суперкубка Испании между Барселоной и Атлетиком форвард каталонцев Лионель Месси был удален с поля.

Через несколько дней стало известно, что комитет этики и честной игры Испании дисквалифицировал аргентинца на два матча.

Руководство Барселоны сразу же подало апелляцию на данное решение, однако ее отклонили и оставили дисквалификацию. Об этом сообщает AS.

Один матч Месси уже пропустил — против Корнельи в Кубке Испании. Также он не поможет своему клубу в поединке Ла Лиги против Эльче.

Помимо дисквалификации Лионель заплатит штраф в размере 600 евро, а клуб — 700 евро.

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