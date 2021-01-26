Испания

Журналист намекнул на переезд аргентинца во Францию.

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси, которого активно сватают в ПСЖ, изучает французский язык. Об этом сообщил журналист Canal+ Жоффре Гаретье.

"По имеющейся у меня информации, Лионель Месси и вся его семья берут уроки французского. Зачем брать уроки французского, чтобы перейти в Манчестер Сити? В этом нет смысла. Мой источник очень надежен.

Кроме того, Барса находится в сложном финансовом положении. Они больше не могут поддерживать зарплату Месси. Его жена также будет иметь право голоса между Парижем и Манчестером", — сказал Гаретье в интервью Paris Team.

Отметим, что Месси вернулся в заявку Барселоны после дисквалификации и сможет сыграть в ближайшей игре Кубка Испании против Райо Вальекано.

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