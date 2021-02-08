Франция

Итальянский специалист может продолжить тренерскую карьеру во Франции.

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри может стать новым главным тренером Марселя, сообщает Le10Sport.

По информации источника, в услугах 53-летнего итальянца сильно заинтересован спортивный директор "провансальцев" Пабло Лонгория.

В настоящее время Марсель занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Со 2-го февраля французская команда работает без наставника, после того как с этой должности был уволен Андре Виллаш-Боаш.

Аллегри работал с двумя итальянскими грандами — Миланом и Ювентусом, с которыми завоевал шесть чемпионских титулов в Серии А.

Ранее сообщалось, что Аллегри является одним из кандидатов на замену Зидану в Реале.