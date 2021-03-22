Почеттино назвал причину замены Мбаппе в матче с Лионом

Франция

Аргентинский наставник решил перестраховаться.

Главный тренер Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино объяснил замену нападающего Килиана Мбаппе на 70-й минуте матча 30-го тура французской Лиги 1 с Лионом.

Форвард покинул поле, хромая.

"Килиан был заменён в целях предосторожности. Он получил удар. В первом тайме он подвернул лодыжку", — цитирует Почеттино Goal.

Ранее сообщалось, что в данной встрече Мбаппе оформил дубль, благодаря которому установил рекорд турнира.