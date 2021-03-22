football.ua
  • Тесты
  • Правила жизни
  • Евро-2020
  • Чемпионат мира
  • Фан-сектор
  • Рейтинг букмекеров
  • Украина
  • Англия
  • Германия
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
  • Португалия
  • Турция
  • Франция
  • Другое
  • Лига чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига наций
  • Чтиво

  • Франция

    22 марта 2021, 09:29

    Почеттино назвал причину замены Мбаппе в матче с Лионом

    Аргентинский наставник решил перестраховаться.

    Маурисио Почеттино, getty images
    Маурисио Почеттино, getty images 22 марта 2021, 09:29

    Главный тренер Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино объяснил замену нападающего Килиана Мбаппе на 70-й минуте матча 30-го тура французской Лиги 1 с Лионом.

    Форвард покинул поле, хромая.

    "Килиан был заменён в целях предосторожности. Он получил удар. В первом тайме он подвернул лодыжку", — цитирует Почеттино Goal.

    Ранее сообщалось, что в данной встрече Мбаппе оформил дубль, благодаря которому установил рекорд турнира.

     

    Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

    ​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

    Люди

    Килиан Мбаппе Маурисио Почеттино

    Команды

    Лион ПСЖ

    читайте также

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Адама Траоре, Getty Images

    The Athletic

    22 марта 2021Ноль голов и ноль ассистов: в истории Адамы Траоре есть вещи поважнее, чем результативные действия
    Роналдіню, Getty Images

    Володимир Войтюк

    21 марта 2021Роналдінью: Людина, яка сміється
    Шахтер - Рома, фото: ФК Шахтер

    Анализ

    19 марта 2021Рома вынудила Шахтер играть флангами: анализ матча
    Кака

    Лига Европы

    18 марта 2021Сольное представление Кака в "театре мечты": вспоминаем "бенефис" бразильца
    Getty Images

    Сергей Шевченко

    18 марта 2021Что не так с Ювентусом: как желание понравиться мешает "Старой синьоре"
    Лука Модрич, Getty Images

    Европа

    17 марта 2021Как выглядел бы состав Динамо Загреб, если бы клуб не продавал ключевых игроков
    фото football.ua

    Лучшие в истории

    16 марта 2021Лучшие в истории: нападающие Шахтера
    Арсенал - Тоттенхэм, Getty Images

    Англия

    16 марта 2021Артета поставил на место Моуриньо и Обамеянга, зациклившийся Челси и другие итоги 28-го тура АПЛ
    Киран Триппьер, Getty Images

    Англия

    14 марта 2021Известные футболисты, о выступлениях которых за Манчестер Сити вы могли забыть
    Сон Хын Мин, Getty Images

    Германия

    13 марта 2021От Боатенга до Сон Хын Мина: звездный состав Гамбурга, который пошумел бы в Европе
    Дуглас Коста (слева) и Алекс Тейшейра (справа), фото ФК Шахтер Донецк

    Подборка

    13 марта 202111 сильнейших латиноамериканцев УПЛ — символическая подборка
    Луиш Каштру и Паулу Фонсека, Фото: ФК Шахтер

    Шахтер в Лиге Европы

    12 марта 2021Фонсека обезвредил Шахтер Каштру: анализ матча Рома — Шахтер
    Виктор Цыганков, фото: ФК Динамо

    Динамо в Лиге Европы

    12 марта 2021Вильярреал вскрыл проблему Динамо на стандартах, а в атаке киевлянам не хватило креатива — разбор матча
    Игроки Ливерпуля, getty images

    The Athletic

    12 марта 2021Почему Энфилд больше не крепость
    Агостино Ди Бартоломеи, фото AS Roma

    Володимир Войтюк

    11 марта 2021Агостіно Ді Бартоломеї: Фінал ціною в життя
    Футболисты Манчестер Юнайтед, Getty Images

    Англия

    09 марта 2021Удивительное дерби Манчестера, новая "бомбардировка" по Энфилду и другие итоги 27-го тура АПЛ
    Динамо - Минай

    Украина

    09 марта 2021Уверенные победы Зари, Десны и Динамо и скандалы, скандалы, скандалы — итоги 17-го тура УПЛ

    Лучшие в истории

    08 марта 2021Лучшие в истории: полузащитники Шахтера
    Олимпик - Шахтер, Фото: ФК Шахтер

    Мнение

    07 марта 2021Гол Олимпика в ворота Шахтера отменили справедливо
    Александр Ярославский, фото ФК Металлист

    Интервью

    06 марта 2021Ярославский: Курченко раскроил мне сердце, разрезав на куски ковер из VIP-трибуны с логотипом Металлиста
    getty images

    Роман Котляр

    06 марта 2021В преддверии "Der Klassiker": лучшие матчи Боруссии Д и Баварии последних лет
    Марко Балотта

    Історія

    05 марта 2021По справжньому "вічно перспективний": історія Марко Баллотти
    Сборная Греции - чемпион Европы 2004 года, Getty Images

    История

    05 марта 2021Сенсационные триумфаторы Евро: как сложилась судьба игроков сборной Греции 2004 года
    ФК Цзянсу Сунин

    Китай

    04 марта 2021Смерть Цзянсу Сунин — начало кризиса и борьбы с футболом в Китае
    Агробизнес - Шахтер, Фото: ФК Шахтер

    Украина

    04 марта 2021Провал Шахтера в Кубке Украины: случайность или закономерность?
    УЕФА

    Еврокубки

    04 марта 2021Лига конференций УЕФА: зачем создали турнир и что он значит для Украины

    История

    03 марта 2021Команда-мечты, остановившаяся в шаге от футбольного Олимпа: трагическая история Байера
    Коллаж Football.ua

    Лучшие в истории

    02 марта 2021Лучшие в истории: защитники Шахтера
    Лестер - Арсенал, Getty Images

    Никита Евтушенко

    02 марта 2021Болид Гвардиолы уходит в отрыв, Лестер повторит судьбу Ливерпуля (?) и другие итоги 26-го тура АПЛ
    Грегуар Аксельрод, Daily Mail

    История

    01 марта 2021Грегуар Аксельрод — если вы не слышали этого имени, то не знаете, как можно развести клубы на трансферы
    Сааді Каддафі, amazonaws

    Володимир Войтюк

    28 февраля 2021Син диктатора Каддафі: найгірший гравець в історії Серії А

    Германия

    27 февраля 2021Вольфсбург — третий в Бундеслиге. В чем причина такого прогресса "волков"?
    Getty Images

    Сергей Шевченко

    27 февраля 2021Шахтёр попал на Рому. Гроза аутсайдеров, технические поражения и встреча старых знакомых
    Брюгге - Динамо, фото: ФК Динамо

    Сергей Горбаченко

    26 февраля 2021Луческу поставил на последние 20 минут и не прогадал: анализ игры Брюгге — Динамо
    Шахтер - Маккаби, фото: ФК Шахтер

    Анализ

    26 февраля 2021Шахтер забыл о результате первого матча и играл в привычный для себя футбол: анализ игры с Маккаби
    Поль Погба и Андреа Пирло после финала ЛЧ-2015, Getty Images

    Сергей Шевченко

    25 февраля 2021От Пирло и Погба до Рабио и Бентанкура: как Ювентус стал слабее

    Таланты

    24 февраля 2021ТОП-5 молодых игроков, которые летом перейдут в большие клубы

    Футболисты Вест Хэма, Getty Images

    Никита Евтушенко

    23 февраля 2021Первый провал Челси при Тухеле, Мойес разобрался с Моуриньо его же оружием и другие итоги 25-го тура АПЛ
    фото Football.ua

    Лучшие в истории

    22 февраля 2021Лучшие в истории: вратари Шахтера

    Глеб Скрипченко

    22 февраля 2021Знаменитые неудачники: известные тренеры, не выигравшие в карьере ни единого трофея
    Фото Gazzetta.it

    Сергей Шевченко

    21 февраля 2021Сегодня в Италии — супердерби. Пять интриг матча Милан — Интер

    лента новостей

    Франция. Новости

     
    		 Rambler's Top100