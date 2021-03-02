Тесты

В день рождения Маурисио Почеттино мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Сегодня, 2 марта, аргентинскому наставнику французского ПСЖ исполняется 49 лет. Маурисио Почеттино является одним из тех представителей своего цеха, кому удалось в своей жизни провести достаточно яркую карьеру как футболиста, так и главного тренера.

В свое время аргентинец оставил весомый вклад в историю Ньюэллс Олд Бойз у себя на родине, а также испанского Эспаньола, после чего попробовал свои силы во французских ПСЖ и Бордо, но все равно вернулся к выступлениям в составе "попугаев", которые затем и стали первым профессиональным клубом в его тренерской части карьеры. Предлагаем вам пройти тест о нынешнем наставнике ПСЖ.



Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.

В комментариях можете писать, тест о ком или о чем вы бы хотели увидеть следующим.