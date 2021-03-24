ЧМ-2022. Отбор

Украинский центрбек высказался о первом матче отбора на ЧМ-2022 против сборной Франции.

Сборная Украины отправится в гости к Франции, где проведет своей первый поединок в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

Центральный защитник "желто-синих" Сергей Кривцов поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Сборная Франции — команда звезд, все игроки играют в топ клубах. Поэтому если надо - они и Мбаппе смогут заменить. Выделять кого-то нет смысла", — заявил Кривцов в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Франция — Украина состоится 24 марта. Начало — в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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