Франция

Наставник парижского гранда поделился мыслями после поединка французского чемпионата.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от Лилля в матче 31-го тура Лиги 1.

"Я разочарован матчем, игрой команды, потерей трех очков. Я не беспокоюсь, ведь чемпионат будет длиться еще месяц, но нам придется бороться до конца.

Стабильность, к которой мы стремимся, пока не достигнута. Есть много факторов, влияющих на нас. Это не оправдание, но у нас были определенные взлеты и падения, из-за которых мы не можем добиться стабильности.

Управление эмоциями очень важно в футболе и в жизни. В этом вопросе мы развиваемся, хотя результаты, возможно, увидим лишь в долгосрочной перспективе. Но мы работаем и над другими вещами.

Очевидно, мы недовольны нашим выступлением, но, возможно, мы могли добиться большего, ведь мы доминировали в этом матче", – сказал аргентинский специалист.

Ранее Маурисио Почеттино высказался о травме форварда Баварии Роберта Левандовски, в связи с которой он не сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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