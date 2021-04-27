Американский специалист, вероятно, переберется в Бундеслигу.
Джесси Марш, getty images
27 апреля 2021, 13:52
Сегодня официально стало известно о назначении наставника РБ Лейпциг Юлиана Нагельсманна главным тренером мюнхенской Баварии.
Таким образом, "быки" подыскивают претендентов на замену молодому немецкому специалисту.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, по окончании текущего сезона Лейпциг возглавит нынешний главный тренер РБ Зальцбург Джесси Марш.
В свою очередь Ханс-Дитер Флик, который дорабатывает в Баварии остаток сезона, вероятно, сменит на посту главного тренера сборной Германии Йоахима Лева по окончании Евро-2020.
Ранее Юлиан Нагельсманн прокомментировал свое решение возглавить мюнхенский клуб.