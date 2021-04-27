Англия

Европейские гранды продолжают терять колоссальные суммы.

Ливерпуль сообщил об убытках из-за пандемии коронавируса за прошлый финансовый год.

По информации источника, за данный период, завершившийся в мае 2020, мерсисайдский клуб понес убытки в размере 46 миллионов фунтов до налогообложения. Примечательно, что предыдущий названному период Ливерпуль завершил с прибылью в 42 миллиона. Таким образом, разница составила 88 миллионов фунтов.

При этом, коммерческая выручка клуба выросла на 29 миллионов фунтов (до 217 миллионов), однако это не помогло компенсировать падение доходов от медиаресурсов, прибыль от которых упала на 59 миллионов (до 202 миллионов фунтов), а выручка от проведения матчей сократилась на 13 миллионов (до 71 миллиона).

В свою очередь зарплатные расходы в Ливерпуле выросли с 310 до 325 миллионов фунтов.

Сообщается, что к моменту, когда болельщикам разрешат вернуться на трибуны, общее воздействие пандемии ударит по клубу в размере 120 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее президент мадридского Реала Флорентино Перес заявлял, что в футболе ближайшего будущего выживут либо бюджетники, либо мультимиллионеры.