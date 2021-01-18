Италия

Полузащитник миланского Интера прокомментировал успешное выступление его команды в матче против Ювентуса.

Действующий чемпион Италии в поединке против миланского Интера потерпел поражение со счетом 0:2, основанием для которого стал точный удар чилийского полузащитника "нерадзурри" Артуро Видаля уже на 12-й минуте.

В своем послематчевом интервью экс-футболист "зебр" не скрывал радости от собственного результативного удара.

"У меня всегда так — стоит забить один гол, а потом уже накидываю еще девять в ближайших матчах, — отметил Видаль, сделав акцент на серию из 2087 дней без голов в Серии А в его исполнении, с момента результативного выстрела в ворота Сампдории 2 мая 2015 года, которая прервалась в отчетный вечер.

Важный гол не только для меня, но и для команды в тяжелом матче против сильнейшей команды Италии. Ювентус много лет подряд выигрывал Скудетто, но теперь мы показали, что играем на пике формы, и способны нарушить их гегемонию. Победа над наиболее сильной командой страны дает нам качественный скачок в возможностях.

Я не останавливаюсь в своей работе на тренировках и на поле, так как хочу достичь много с Интером. Посвящаю эту победу своим детям, моей девушке и своей семье. И, естественно, фанатам Интера, которые всегда интересуются у меня, как там дела в клубе", — подытожил чилиец.

В следующем туре миланский Интер сыграет в гостях у фриульского Удинезе.