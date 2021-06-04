Украинец может оказаться в чемпионате Франции.
Николай Шапаренко, ФК Динамо
04 июня 2021, 20:36
Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко входит в сферу интересов французского Марселя, сообщает Sport.fr.
Французский клуб сделает предложение Динамо по хавбеку в случае если не сумеет договориться с Велесом по Тьяго Альмаде.
Боссы "бело-синих" не готовы отпускать Шапаренк за сумму менее чем восемь миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до 2025 года.
В минувшем сезоне на счету Шапаренко пять голов и четыре ассиста в 38 играх за Динамо во всех турнирах.
Ранее сообщалсоь, что Марсель проявляет интерес к форварду Днепра-1 Артему Довбику.