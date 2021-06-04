Франция

Украинец может оказаться в чемпионате Франции.

Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко входит в сферу интересов французского Марселя, сообщает Sport.fr.

Французский клуб сделает предложение Динамо по хавбеку в случае если не сумеет договориться с Велесом по Тьяго Альмаде.

Боссы "бело-синих" не готовы отпускать Шапаренк за сумму менее чем восемь миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до 2025 года.

В минувшем сезоне на счету Шапаренко пять голов и четыре ассиста в 38 играх за Динамо во всех турнирах.

Ранее сообщалсоь, что Марсель проявляет интерес к форварду Днепра-1 Артему Довбику.