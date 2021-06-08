Франция

Парижане предложили итальянскому голкиперу 12 миллионов евро в год.

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время подпишет контракт с ПСЖ, сообщает журналист Фабрицио Романо и его коллега Джанлука Ди Марцио.

Соглашение с 22-летним итальянцем, у которого заканчивается контракт с Миланом 30 июня, будет рассчитано до лета 2026 года.

При этом парижане предложили голкиперу около 12 миллионов евро за сезон, тогда как "россонери" уговаривали подписать новую сделку с окладом в 8 млн евро.

В минувшем сезоне Доннарумма провел 48 поединков, из которых 15 на ноль при 54 пропущенных мячах.

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