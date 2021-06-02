Франция

Вратарь сборной Италии может сменить клуб, но все еще остаться в Серии А.

Вратарь Милана и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может стать игроком ПСЖ, сообщает Football-Italia со ссылкой на журналиста Дункана Каслса.

По информации источника, 22-летний итальянец покинет "россонери" свободным агентом и он уже согласовал условия личного контракта с парижанами.

Отмечается, что руководство французского клуба видит в лице Доннаруммы замену Кейлору Навасу, которым вполне довольны, что заставит парижан отпустить итальянца в аренду на один год.

Ранее сообщалось, что в услугах Доннаруммы заинтересованы Барселона, Ювентус и Рома.

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