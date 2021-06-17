Франция

Итальянец в шаге от переезда во Францию.

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма близок к переходу в ПСЖ.

По информации в Twitter Фабрицио Романо, итальянский голкипер 21 июня пройдет медосмотр в расположении сборной Италии.

Сообщается, что Доннарумма подпишет с французским грандом 5-летний контракт.

В минувшем сезоне вратарь провел за Милан в Серии А 37 матчей.

Напомним, что недавно ПСЖ перехватил у Барселоны и подписал хавбека Ливерпуля Жоржиньо Вейналдума, а также близок к подписанию защитника "шпор" Сержа Орье.