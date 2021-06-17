Бельгийский клуб хочет выручить с футболиста больше, чем предложили "канониры".
Альбер-Мбойо Локонга, ФК Андерлехт
17 июня 2021, 12:22
Арсенал и Андерлехт ведут переговоры по трансферу полузащитника Альбера-Мбойо Локонги.
По информации источника, бельгийский клуб отклонил первое предложение "конониров".
Сообщается, что лондонцы хотели заплатить за хавбека около 15 миллионов евро, однако Андерлехт намерен выручить с продажи бельгийца около 20 млн.
В минувшем сезоне Локонга провел за клуб 33 матча, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что 21-летним полузащитником интересовался Милан.