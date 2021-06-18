Франция

Новое соглашение с молодым талантом рассчитано до лета 2024 года.

ПСЖ на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с молодым полузащитником Кайсом Руисом-Атилем.

Новое соглашение с 18-летним французом марокканского происхождения рассчитано до лета 2024 года.

Ранее СМИ сообщали о том, что в услугах воспитанника парижан заинтересована Барселона.

В минувшем сезоне Кайс провел семь поединков в составе основной команды, в которых провел на поле 181 минуту.

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