Бразилец будет выступать в Лиге 1.
Жерсон Сантос, getty images
01 июля 2021, 16:20
Полузащитник Фламенго Жерсон Сантос подписал 5-летний контракт с Марселем, об этом сообщает официальный сайт "провансальцев".
Бразилец стал вторым новичком французского клуба в текущее трансферное окно. Ранее из Барселоны в Марсель перешел Конрад де ла Фуэнте.
Ранее 24-летний хавбек защищал цвета Флуминенсе, Ромы и Фиорентины.
Тransfermarkt оценивает хавбека в 20 миллионов евро.
Напомним, что лондонский Арсенал снизил цену на Гендузи для перехода игрока в Марсель.
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