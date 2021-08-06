Франция

Французский нападающий не хочет выступать за парижан.

Килиан Мбаппе по-прежнему хочет покинуть Пари Сен-Жермен в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист As Андрес Онрубиа Рамос, французский нападающий окончательно решил покинуть парижан.

Источник утверждает, что на решение Килиана Мбаппе не повлияет даже потенциальный переход Лионеля Месси.

В прошлом сезоне Мбаппе провел в составе ПСЖ 31 матч в Лиге 1, отметившись 27 голами и отдав семь голевых передач.

Напомним, что Килиан Мбаппе сообщил Маурисио Почеттино, что не будет продлевать контракт.