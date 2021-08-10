Франция

Аргентинский форвард согласовал с парижанами двухлетний контракт.

Бывший нападающий Барселоны Лионель Месси в ближайшее время станет игроком ПСЖ, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, 34-летний аргентинский форвард уже согласовал двухлетний контракт с парижским клубом с возможностью продления еще на год — до лета 2024 года.

При этом отмечается, что за сезон аргентинец будет зарабатывать около 35 миллионов евро.

В ближайшие часы Лионель должен прилететь в Париж для подписания контракта.

Напомним, пять дней назад Барселона объявила об уходе Месси из-за финансовых и структурных препятствий в регламенте Ла Лиги.