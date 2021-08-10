Испания

Каталонский клуб пытается удержать аргентинца в своей команде.

Барселона сделала еще одну попытку подписать новый контракт с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на La Porteria.

По информации источника, переговоры с 34-летним аргентинцем провел генеральный директор "блаугранас" Ферран Ревертер, который сделал ему новое предложение по контракту.

Пять дней назад Барселона объявила об уходе Месси из-за финансовых и структурных препятствий в регламенте Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что брат владельца ПСЖ анонсировал прилет Месси в Париж для подписания контракт с парижским клубом.