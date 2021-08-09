Испания

Стали известны финансовые потери "блаугранас" в связи с уходом капитана команды.

По данным консалтинговой компании Brand Finance, уход капитана Барселоны Лионеля Месси может стоить каталонскому клубу 137 миллионов евро.

Потери в 137 млн евро исходят в основном из-за падения коммерческого дохода клуба.

В частности, сообщается, что из них 77 млн составляют спонсорские деньги, еще 43 млн — это продажи атрибутики. Еще 17 миллионов — это доходы за игровые дни и результаты на поле.

В целом стоимость бренда клуба Барселона упадет на 11 процентов, что еще больше откинет "блаугранас" от лидирующего Реала в списке самых успешных футбольных брендов в мире.

Напомним, Месси покинул Барселону как свободный агент и в настоящее время он ведет переговоры с ПСЖ.