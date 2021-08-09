Испания

Аргентинский форвард проводит время вместе с бывшим партнером по "блаугранас" Луисом Суаресом.

Бывший нападающий Барселоны Лионель Месси пока не собирается вылетать в Париж для подписания контракта с ПСЖ. Об этом сообщает журналистка La Sexta и Antena 3 Мария Гарридо в своем твиттере.

По информации источника, 34-летний аргентинец в настоящее время находится в своем доме и отдыхает вместе с бывший партнером по "блаугранас" Луисом Суаресом.

Несмотря на это многие болельщики ПСЖ уже собрались у базы ПСЖ в Париже в ожидании аргентинца.

Ранее сообщалось, что ПСЖ находится на завершающей стадии переговоров с Месси.

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