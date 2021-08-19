Франция

Оба футболиста лишь приступили к полноценным тренировкам с парижанами.

Новоиспеченный нападающий ПСЖ Лионель Месси не сможет помочь своей команде в предстоящем поединке третьего тура Лиги 1 против Бреста. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, 34-летний аргентинец, а также Неймар, только приступили к полноценным тренировкам с парижанами и они еще не готовы к официальным матчам.

Напомним, матч Брест — ПСЖ состоится завтра, 20 августа, в 22:00.

Ранее сообщалось, что Месси и Роналду не попали в топ-3 лучших игроков сезона от УЕФА во второй раз подряд.