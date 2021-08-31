Португальский полузащитник Лилля может продолжить карьеру в АПЛ.
Ренату Санчеш, Getty Images
31 августа 2021, 12:18
Представители Вулверхэмптона начали переговоры с Лиллем по поводу аренды Ренату Санчеша — утверждает Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Лилль готов расстаться со своим полузащитником за 35 миллионов евро. При этом 24-летний португалец в середине августа перенес операцию на мениске и пропустит не менее полутора месяцев.
Санчеш провел 30 матчей (2 гола) за национальную сборную Португалии и выступал за Бенфику (34 матча во всех турнирах, 2 гола), Баварию (53, 2), Суонси (15, 0) и Лилль (60, 5).
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