Англия

Португальский полузащитник Лилля может продолжить карьеру в АПЛ.

Представители Вулверхэмптона начали переговоры с Лиллем по поводу аренды Ренату Санчеша — утверждает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Лилль готов расстаться со своим полузащитником за 35 миллионов евро. При этом 24-летний португалец в середине августа перенес операцию на мениске и пропустит не менее полутора месяцев.

Санчеш провел 30 матчей (2 гола) за национальную сборную Португалии и выступал за Бенфику (34 матча во всех турнирах, 2 гола), Баварию (53, 2), Суонси (15, 0) и Лилль (60, 5).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.