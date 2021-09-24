Франция

Аргентинский форвард еще не восстановился после повреждения.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси, скорее всего, пропустит предстоящий поединок французского чемпионата против Монпелье. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, 34-летний форвард по прежнему не тренируется в общей группе команды Маурисио Почеттино. Футболист получил ушиб в поединке против Лиона в прошлое воскресенье.

Также отмечается, что Месси должен вернуться к тренировкам по ходу предстоящих выходных, так что он должен быть готов к матчу против Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.