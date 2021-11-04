ЧМ-2022. Отбор

Форвард может принять участие во встречах с Уругваем и Бразилией.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси попал в заявку сборной Аргентины на матчи отбора на чемпионат мира-2022, несмотря на проблемы со здоровьем.

Форвард оказался в числе 34 игроков аргентинской команды, которые будут готовиться к ноябрьским встречам с Уругваем и Бразилией.

Месси получил повреждение колена в лагере сборной Аргентины в сентябре и продолжает испытывать дискомфорт. Ранее сообщалось, что 34-летний игрок пропустит ближайшие матчи ПСЖ из-за проблем со здоровьем.

Сборная Аргентины проведет выездную встречу с Уругваем 13 ноября, а домашний матч с Бразилией – 17 ноября.