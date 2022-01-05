Франция

Появилась официальная информация о коронавирусе в составе парижского клуба.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси вылечился от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

34-летний аргентинец сдал отрицательный тест на коронавирус и вернулся в Париж. В ближайшие дни он присоединится к тренировочному процессу.

Тем временем защитник парижского клуба Левен Кюрзава заразился коронавирусом, сдав положительный тест. Он отправился на самоизоляцию и следует всем инструкциям медицинского протокола.

Также отметим, что до сих пор нет отрицательных тестов от еще нескольких игроков ПСЖ, а именно Данилу Перейры, Хуана Берната, Серхио Рико и Натана Битюмазаля.

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