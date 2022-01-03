Положительный тест сдал полузащитник Данилу Перейра.
Данилу Перейра, Getty Images
03 января 2022, 20:38
Полузащитник ПСЖ Данилу Перейра заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба парижского клуба.
Футболист сдал положительный тест на коронавирус и был помещен на карантин, соблюдая все предписания медицинского протокола.
Отметим, что это уже пятый случай заражения COVID-19 в составе французского клуба.
Ранее коронавирусом заразились Лионель Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазаля.
Сегодня, 3 января, команда Маурисио Почеттино проведет гостевой поединок против Ванна в Кубке Франции. Игра начнется в 22:10 по киевскому времени.
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