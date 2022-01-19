Франция

Французский специалист рассматривается как потенциальная замена для Владимира Петковича.

Бывший главный тренер Монако и Монреаля Тьерри Анри может продолжить тренерскую работу во Франции. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, французский специалист рассматривается руководством Бордо как потенциальная замена для нынешнего наставника команды Владимира Петковича.

Петкович возглавил Бордо летом прошлого года. Под его руководством команда провела 23 матча, из которых четыре выиграла и восемь закончила с ничейным счетом на табло.

После 21 игры Бордо набрал 17 очков и находится на предпоследнем, 19 месте в турнирной таблице французской Лиги 1.

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