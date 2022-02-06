Франция

Украинский хавбек может сегодня дебютировать в составе французской команды.

Сегодня, 6 февраля, в рамках 23 тура французской Лиги 1 Бордо в гостях встретится с Реймсом.

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко попал в число запасных "жирондинцев". Для него это первое попадание в заявку на матч в составе нового клуба, в который он перебрался в конце января.

Напомним, Игнатенко выступал за Днепр-1 на правах аренды с октября 2020 года. В нынешнем сезоне Даниил провел 14 матчей в УПЛ, в которых забил три мяча.

После 22 игр Бордо набрал 20 очков и занимает 17 позицию в турнирной таблице Лиги 1, а у Реймса 24 балла и 14-я строчка.

Матч Реймс — Бордо начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua можно будет следить за ключевыми событиями матча.