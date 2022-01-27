ЧМ-2022. Отбор

Наставник сборной аргентины прокомментировал кадровое решение.

Сборная Аргентины в ближайшее время проведет два поединка южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2022 против Чили и Колумбии, которые будут лишены для "бьянкочелести" какого-либо турнирного значения, так как свою путевку на мундиаль в Катаре, наравне с Бразилией, они уже забронировали.

Скорее всего, именно этот факт повлиял на ту степень легкости, с которой главный тренер национальной команды Аргентины Лионель Скалони отказался от присутствия в заявке на ближайший этап квалификации нападающего французского Пари Сен-Жермен Лионеля Месси.

"Я поговорил с Лео по телефону перед принятием этого решения. Он сказал мне, что COVID-19 сильно на него повлиял, из-за чего над ним нависло сильное напряжение.

Важно, чтобы он оставался в хорошей физической форме, поэтому я решил, что для него будет лучше, если он останется в клубе. Месси долгое время провел вне игры, поэтому я считаю, что это решение будет правильным для всех сторон", — прокомментировал свое решение специалист.

Стоит отметить, что последствия перенесенного игроком COVID-19 не смутили главного тренера его клуба, Маурисио Почеттино, который использовал его по ходу заключительной игры перед международной паузой против Реймса (4:0).

Напомним, что против Чили в гостях Аргентина сыграет 28 января, в 02:15 по киевскому времени. От идущей первой в квалификации от Южной Америки Бразилии "бьянкочелести" отделяет шесть очков.