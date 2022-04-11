Спортінг Л не взмозі скористатися правом викупу.
Пабло Сарабія, Getty Images
11 апреля 2022, 15:15
Влітку ПСЖ поверне орендованого Спортінгом Л Пабло Сарабію — повідомляє AS.
29-річний атакуючий півзахисник має повернутися до ПСЖ після 30 червня, хоча у Спортинга є право на його викуп.
У разі повернення Сарабії клуб з Парижу скоріш за все попрощається з Дракслером.
Сарабія провів 18 матчів (7 голів) за національну збірну Іспанії та грав за Реал Мадрід (1 матч в усіх турнірах, 0 голів), Гетафе (145, 14), Севіл'ю (151, 42), ПСЖ (79, 22) та Спортінг Л (39, 17).