Франция

Спортінг Л не взмозі скористатися правом викупу.

Влітку ПСЖ поверне орендованого Спортінгом Л Пабло Сарабію — повідомляє AS.

29-річний атакуючий півзахисник має повернутися до ПСЖ після 30 червня, хоча у Спортинга є право на його викуп.

У разі повернення Сарабії клуб з Парижу скоріш за все попрощається з Дракслером.

Сарабія провів 18 матчів (7 голів) за національну збірну Іспанії та грав за Реал Мадрід (1 матч в усіх турнірах, 0 голів), Гетафе (145, 14), Севіл'ю (151, 42), ПСЖ (79, 22) та Спортінг Л (39, 17).