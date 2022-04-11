Франция

Нуну Мендеш не повернеться до Португалії.

Керівництво ПСЖ активує опцію викупа орендованого у Спортінга Л Нуну Мендеша — впевнена AS.

Щоб 19-річний лівий захисник не повернувся до Ліссабону, а залишився у Парижі, ПСЖ має заплатити 40 мільйонів євро.

Нуну Мендеш провів 13 матчів у складі національної збірної Португалії (0 голів) та грав за Спортинг Л (47 матчів в усіх турнирах, 1 гол) та ПСЖ (31, 0).

Раніше повідомлялося, що ПСЖ поверне зі Спортинга Пабло Сарабію.