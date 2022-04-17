Италия

Тіфозі “б'янконері” незадоволені тренером Юве.

Після нічиєї, яку врятував Ювентус проти граючої вдев'ятьох Болоньї, незадоволення роботою Массіміліано Аллегрі ще більше росте — резюмує Football Italia.

Хештег #AllegriOut знову в тренді, особливо після того, як тренер заявив, що “склянка скоріш напівзаповнена, аніж напівпорожня”.

“Ми не дуже задоволені... Аллегрі”, — написав у Твіттер кузен президента Ювентуса Андреа Аньєллі, Лапо Ельканн.

"Аллегрі — справжній чарівник! — вважає один з фанів. — Тільки справжній чарівник може зробити так, щоб кожного разу, коли команда виходить на поле, з поля зникає... футбол!”

“Хто нам потрібен — то це Антоніо Конте”, — вважає ще один шанувальник Ювентуса.

Ювентус займає четверте місце, програючи Мілану 8 очок та випереджаючи Рому на 6 очок, але зігравши на 1 гру більше.