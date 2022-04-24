Франция

Для аргентинського форварда це 36 трофей у кар'єрі.

ПСЖ у матчі 34 туру французької Ліги 1 зіграв унічию з Лансом (1:1), але попри це оформив дострокове чемпіонство у чемпіонаті.

Таким чином, нападник Ліонель Мессі зміг здобути свій перший чемпіонський титул, не як гравець Барселони, з якою він виграв 35 трофеїв.

Цього сезону Мессі провів 22 матчі в чемпіонаті, в яких забив чотири м'ячі і віддав 13 асистів.

Для ПСЖ цей чемпіонський титул став десятим в історії клубу і за цим показником парижани зрівнялися із Сент-Етьєном.