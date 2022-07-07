Футболіст прокоментував власні цілі у футболці парижан.
Вітінья, ФК ПСЖ
07 липня 2022, 16:28
Новачок ПСЖ Вітінья прокоментував бажання клубу вигравати в усіх турнірах, у яких він приймає участь.
"Ліга чемпіонів створена для перемоги у ній ПСЖ. Коли Порту брав цей трофей, мене у складі не було. Я ніхто, щоб приходити сюди і когось чогось навчати.
Я лише елемент, який повинен допомагати команді реалізувати і цю мету, і багато інших – чемпіонат, кубок країни...
Усі турніри, в яких бере участь ПСЖ, створені для наших перемог. Ліга чемпіонів – один із них. Грати там – це мрія. Потрібно зробити все для перемоги", — сказав Вітінья.
Нагадаємо, що ПСЖ придбало півзахисника в Порту. Футболіст уклав угоду до 30 червня 2027 року.