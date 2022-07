З 4 до 10 липня на трансферному ринку з'являлися гучні імена, за які були викладені солідні суми. До цього списку увійшли Габріель Жезус, Калвін Філліпс, Себастьян Алле, Стівен Бергвейн та Тайрелл Маласія.

Однак солідну групу топ-переходів тижня склали вільні агенти, які вирішили змінити клуб цього літа. Про все докладніше в огляді від Football.ua.

Габріель Жезус: із Ман Сіті до Арсеналу за 52 мільйони євро

Звичайно, коли ми говоримо про місто й село, то Лондон значно краще підпадає під перше, ніж Манчестер. Але у випадку Жезуса переїзд на Північ столиці Великобританії — це шикарний шанс стати головною фігурою не найсильнішого, проте дуже пристойного клубу. Тоді як у Ман Сіті, тим паче з приходом Голанда, його перспективи були відверто туманні...

Трансферна сага була довгою, але закінчилась успішно. Латиноамериканець з ходу зізнається у симпатіях до Арсеналу та фігури Т'єрі Анрі, проте в історії "канонірів" йому було би приємніше стати першим Жезусом, а не кимось другим. Власне, хто ж цього не хоче?

Що казати — бразилець вже у дебютному матчі проти Нюрнбергу відзначився дублем!

Анхель Ді Марія: з ПСЖ до Ювентусу у статусі вільного агенту

Колись ця людина приїздила до Полтави, у складі Бенфіки програвала Ворсклі на стадіоні імені Бутовскього, отримувала там жовту картку, а перед грою, цілком можливо, куштувала місцеві галушки. Але часи змінилися, і вже довгі роки Анхелю до візитів у Полтаву далеко — він все грає і грає у топ-клубах.

Очевидно, що серед сузір'я зірок ПСЖ віковому аргентинцю було важко стати першою скрипкою команди. Вихованець Росаріо Сентраль і так провів у Парижі добрі 7 років, і навіть як гравець ротації був для французів дуже цінним.

У Юве ж Ді Марія матиме прекрасний шанс стати гравцем основи і пару сезонів потягати — перебору флангових гравців у Аллегрі явно немає, тим паче лівоногих. А якщо й ні... такий діамант та й безкоштовно — жаліти точно не доведеться!

Франк Кесс'є: з Мілану до Барселони у статусі вільного агенту

Один із лідерів Мілану і точно — центру поля цієї команди. У чемпіонській команді Піолі він відігравав значну роль, проте ще по ходу сезону стало зрозуміло, що його майбутнє пов'язано з Барселоною. Шкода для "россонері", що безкоштово...

Як такої трансферної саги тут і не було — просто підтвердилося те, про що і так говорили. І клаусула у 500 мільйонів, яка вписана у 4-річний контракт івуаріця — справа жирна і багата! "Блаугранас" всерйоз розраховують, що Кесс'є триматиме півзахист у своїх надійних ногах, а головне — голові. Тим паче, тут ще й Френкі може піти — у того сім п'ятниць на тижні.

Андреас Крістенсен: з Челсі до Барселони у статусі вільного агенту

Christensen has got the moves 🕺😍 pic.twitter.com/thVQNZxT10

І ще один вільний агент у нашому списку! І знову пункт призначення — столиця Каталонії, де одразу підписують контракт і прописують клаусулу у 500 мільйонів євро. Навіть до музею історію клубу їх із Кесс'є водили разом!

Данський оборонець Андреас Крістенсен і справді встиг закріпитися у Челсі та стати важливою фігурою лондонського клубу. Враховуючи системні проблеми Барси в обороні — підсилення що треба. Тим паче, платити за сам перехід не довелося. Тепер слово за "синіми" — їм-то треба шукати заміну.

Дівок Орігі: з Ліверпуля до Мілану у статусі вільного агента

Коли у 2014-му році цей парубок на бразильскому Мундіалі забив у ворота збірної країни-404, коментатор слушно заував: для дружби українського та бельгійського народів Орігі зробив більше, ніж будь-який політик. Тож як ми могло оминути такого хлопця увагою?

До слова, тоді Дівок тільки-но приєднався до Ліверпулю і покладав величезні надії. За цей час він і справді став одним із найкращих форвардів світу, щоправда із поправкою про запасних. Вийти й підсилити гру бельгієць може як ніхто інший, а от стати лідером атаки, провідною "дев'яткою" — навряд. Хоча подивимося, як йому буде у Мілані конкурувати з двома ветеранами — Жиру та Ібрагімовичем. Може щось да й вийде...

Слухайте, це вже який вільний агент у нашому списку?!

Лука Йович: з Реалу до Фіорентини за невідому суму

І справді, доволі дивний трансфер.

Те, що Йович не заграє у Реалі, було відомо і до його оренди в Айнтрахт, і після повернення. Проте у контексті Фіорентини довгий період часу мова також йшла саме про орендну угоду. Однак ні, серб тепер — повноцінна "фіалка". Хоча й подробиць — не прочитати.

Всі ми добре пам'ятаємо, як відносно нещодавно грав представник цієї балканської країни у складі Фіорентини. А ще пам'ятаємо, як він поганенько пішов. Вірніше — куди... тоді й інші серби в команді мимольотом відчули ненависть місцевої тифозерії, адже в образах Влаховича та переходила усі можливі рамки.

Лука не повинен повторювати подібні помилки — життя його мало навчити не лізти туди, де ти будеш на десятих ролях. А от стати ключовою фігурою у Флоренції він цілком може.

Клеман Ленгле: з Барселони до Тоттенгема в оренду без опції викупу

Вболівальники Барселони можуть пожартувати, що оборона команди підсилилася не тільки Андреасом Крістеансом, а й відходом Клемана Ленгле. І справді, у чому тільки його не звинувачували після чергового привозу біля власних воріт...

Шкода обом, що в оренду, та й та — без опції викупу.

Для Тоттенгема, у будь-якому разі — нехай і на рік, але серйозне підсилення. Запити у "шпор" скромніші. Та й взагалі, Антоніо Конте рідко помиляється у захисниках — ще б він так розбирався у провинах російських спортсменів.

Калвін Філліпс: із Лідсу до Ман Сіті за 50 мільйонів євро

We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal 🤩



Welcome, Kalvin! 💙#ManCity pic.twitter.com/3fNJthPNIL