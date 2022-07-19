29-річний француз обійдеться "провансальцям" у 8 мільйонів євро.
Джонатан Клосс, twitter.com/FabrizioRomano
19 липня 2022, 14:39
Півзахисник Ланса Джонатан Клосс може продовжити свою кар'єру у складі Марселя. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, вже сьогодні 29-річний француз пройде медичне обстеження, після чого підпише контракт із "провансальцями".
Також зазначається, що сума трансферу становитиме близько 8 мільйонів євро.
Минулого сезону Клосс провів 40 поєдинків, у яких забив п'ять голів і віддав 11 результативних передач.