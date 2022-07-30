Франция

22-річний француз може перебратися до німецького чемпіонату.

Нападник Ніцци Амін Гуїрі може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Équipe.

За інформацією джерела, послугами 22-річного француза зацікавлена ​​дортмундська Боруссія.

Також наголошується, що французький клуб пообіцяв гравцеві, що він відпустить його у разі пропозиції у розмірі близько 40 мільйонів євро.

Сама Ніцца хоче зберегти гравця і раніше обіцяла покращені умови контракту, але поки що свого не виконала.

Минулого сезону Гуїрі провів 43 матчі, в яких забив 12 голів та віддав 10 результативних передач.