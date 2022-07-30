22-річний француз може перебратися до німецького чемпіонату.
Амін Гуїрі, getfootballnewsfrance.com
30 липня 2022, 19:24
Нападник Ніцци Амін Гуїрі може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Équipe.
За інформацією джерела, послугами 22-річного француза зацікавлена дортмундська Боруссія.
Також наголошується, що французький клуб пообіцяв гравцеві, що він відпустить його у разі пропозиції у розмірі близько 40 мільйонів євро.
Сама Ніцца хоче зберегти гравця і раніше обіцяла покращені умови контракту, але поки що свого не виконала.
Минулого сезону Гуїрі провів 43 матчі, в яких забив 12 голів та віддав 10 результативних передач.