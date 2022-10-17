Франция

Футболіст приніс перемогу команді у класичному дербі.

У рамках Ле Класіко столичний ПСЖ здобув перемогу над Марселем з рахунком 1:0. Єдиний гол у цій зустрічі записав на свій рахунок бразилець Неймар.

Він забив вже 200 гол у національних чемпіонатах. Тут не рахуються забиті голі у Кубках, Лізі чемпіонів та інших клубних змаганнях.

За ПСЖ бразильський вінгер забив 78 голів у Лізі 1. У складі Барселони в Ла Лізі на його рахунку 68 голів. Також 58 разів він забивав за Сантос у чемпіонаті Бразилії.

Відзначимо, що Неймар розпочав цей сезон найкращим чином. На його рахунку у складі ПСЖ 12 голів у 16 поєдинках. Також він віддав 9 асистів у цих матчах.

Перемога над Марселем допомогла ПСЖ знову очолити турнірну таблицю Ліги 1. Команда Крістофа Галтьє має у своєму активі 29 набраних балів у 11 зустрічах.